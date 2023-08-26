США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году

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Правительство США рассекретило два доклада с подробным описанием событий, приведших к государственному перевороту в Чили 11 сентября 1973 года. Посольство Соединенных Штатов в Сантьяго объявило в пятницу, что части ежедневных отчетов, адресованных президенту США, были обнародованы.

Фото: Search Creative Commons

Первый доклад, датированный 8 сентября 1973 года, информировал президента Ричарда Никсона о "возможности попытки военного переворота" в Чили. В нем указывалось, что не было убедительных доказательств скоординированного плана с участием всех родов войск, хотя военно-морской флот упомянул о своей поддержке Военно-воздушных сил и сухопутных войск.

Во втором отчете признавалось, что чилийский военно-морской флот заручился поддержкой "некоторых ключевых воинских подразделений". Однако в нем также отмечалось, что, хотя военное руководство было преисполнено решимости восстановить политическую и экономическую стабильность, у них отсутствовал хорошо скоординированный план.

Публикация этих отчетов была осуществлена в ответ на запрос чилийского правительства. Рассекречивание последовало за голосованием чилийских парламентариев, призвавших свое Министерство иностранных дел добиваться рассекречивания документов, проливающих свет на роль Соединенных Штатов в государственном перевороте.

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