New York Post: Трамп мог продать свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде за баснословные деньги

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Сообщается, что бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продажи своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде за ошеломляющие 422 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Фото: search Creative Commons

Обширный курорт, расположенный в Палм-Бич, был указан как "проданный" за указанную сумму.

В недавних новостях Трамп вошел в историю как первый президент США, будь то бывший или нынешний, которого сфотографировали во время ареста. Офис шерифа округа Фултон распространил фотографию после того, как Трамп сдался местным властям в Атланте 25 августа. Источники из его команды сообщили, что он намеренно решил не улыбаться на снимке, стремясь к "вызывающему" виду.

Во время своего визита в Атланту Трамп столкнулся с официальными процедурами ареста в тюрьме округа Фултон в связи с обвинениями в попытке манипулировать результатами выборов с помощью методов рэкета в Джорджии. Примерно через 20 минут он покинул учреждение и направился в аэропорт, заявляя о своей невиновности и характеризуя это дело как вмешательство в выборы.

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