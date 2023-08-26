New York Post: Трамп мог продать свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде за баснословные деньги

Сообщается, что бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продажи своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде за ошеломляющие 422 миллиона долларов, сообщает New York Post.
Обширный курорт, расположенный в Палм-Бич, был указан как "проданный" за указанную сумму.
В недавних новостях Трамп вошел в историю как первый президент США, будь то бывший или нынешний, которого сфотографировали во время ареста. Офис шерифа округа Фултон распространил фотографию после того, как Трамп сдался местным властям в Атланте 25 августа. Источники из его команды сообщили, что он намеренно решил не улыбаться на снимке, стремясь к "вызывающему" виду.
Во время своего визита в Атланту Трамп столкнулся с официальными процедурами ареста в тюрьме округа Фултон в связи с обвинениями в попытке манипулировать результатами выборов с помощью методов рэкета в Джорджии. Примерно через 20 минут он покинул учреждение и направился в аэропорт, заявляя о своей невиновности и характеризуя это дело как вмешательство в выборы.
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