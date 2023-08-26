Украинская молодёжь отказывается от употребления коктейля Aperol Spritz, обвиняя его производителя в поддержке России, сообщают американские СМИ.
Компания Davide Campari-Milano NV, выпускающая алкоголь, ранее отказалась закрывать своё представительство в РФ.
"На Украине многие бары, когда-то предлогавший этот популярный напиток, теперь бойкотируют его", — цитирует владельца киевского хипстерского заведения The Washington Post.
Авторы материала отмечают, что во многих украинских питейных заведениях сейчас коктейль называется "Венецианский спритц" и готовится из альтернативных компонентов от других производителей.
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