Байден оценил тюремное фото Трампа со словами "симпатичный парень"

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Президент США Джо Байден прокомментировал тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа словами "симпатичный парень", пишет РИА Новости.

Фото: creativecommons

Экс-глава Белого дома стал первым американским лидером, у которого есть такая необычная фотография.

Байден поделился, что увидел изображение на телевидении. "Симпатичный парень, отличный парень", — отметил он.

Ранее сын Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — начал продажу продукции с изображением своего отца в тюремной обстановке.

24 августа Дональд Трамп прибыл в Атланту, чтобы предстать перед местными властями в рамках дела о допущенном им вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Он был выпущен под залог в размере 200 тысяч долларов в ожидании рассмотрения дела в суде. Время, проведенное им в тюрьме, составило около 20 минут, после чего его автокортеж направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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