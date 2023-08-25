В Дании предложили ввести уголовную ответственность за сжигание Корана

Правительство Дании внесло законопроект о введении уголовной ответственности за акты деструкции священных текстов, включая сжигание Корана, Библии и Торы. Новость об этом была огласил министр юстиции Петер Хуммельгаард во время пресс-конференции, где также присутствовали глава МИДа Ларс Лёкке Расмуссен и председатель партии Venstre Якоб Эллеманна-Йенсен.
Законопроект подразумевает под "ненадлежащим обращением" действия, такие как сжигание, проливание жидкости или разрезание священных текстов. Данное предложение затрагивает не только Коран, но также Библию и Тору, подчеркнул министр.
За нарушение данного закона предусмотрены штрафы или даже лишение свободы на срок до двух лет. Акты с сожжением священных текстов стали поводом для массовых протестов в скандинавских странах на протяжении последних месяцев.
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