ВСУ упорно продолжают безрезультатные попытки прорыва российской обороны ради того, чтобы заслужить одобрение своих союзников. На это обратил внимание бывший агент MI6 Аластер Крук.
Военный считает, что это по-настоящему отчаянный шаг со стороны украинских военных, учитывая то незавидное положение, в котором они находятся.
"Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь", — сказал Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Экс-агент уверен, что военная помощь Украине со стороны США и из союзников по НАТО уже не будет осуществляться в таком же объёме, как раньше. Поэтому для украинской армии это последняя возможность хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.
Крук подчеркнул, что Запад не удовлетворён ситуацией на поле боя в зоне СВО. И даже активная военная помощь со стороны Запада не помогла украинцам продвинуться вперёд в ходе контрнаступления, добавил он.
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