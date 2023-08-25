Экс-агент MI6 Крук напомнил об отчаянных попытках ВСУ хоть чего-то достичь на поле боя

ВСУ упорно продолжают безрезультатные попытки прорыва российской обороны ради того, чтобы заслужить одобрение своих союзников. На это обратил внимание бывший агент MI6 Аластер Крук.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Военный считает, что это по-настоящему отчаянный шаг со стороны украинских военных, учитывая то незавидное положение, в котором они находятся.

"Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь", — сказал Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-агент уверен, что военная помощь Украине со стороны США и из союзников по НАТО уже не будет осуществляться в таком же объёме, как раньше. Поэтому для украинской армии это последняя возможность хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.

Крук подчеркнул, что Запад не удовлетворён ситуацией на поле боя в зоне СВО. И даже активная военная помощь со стороны Запада не помогла украинцам продвинуться вперёд в ходе контрнаступления, добавил он.