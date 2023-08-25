В Финляндии продлили арест одного из лидеров группы «Русич»

Финский суд продлил срок ареста Яну Петровскому, российскому гражданину и одному из руководителей группы специального назначения "Русич". Это произошло после заседания в окружном суде Итя-Уусимаа. Арест Петровского был продлён в связи с подозрением о его участии в деятельности террористической организации. Вопрос о его экстрадиции по запросу Украины будет рассмотрен отдельно.

Фото: 04.мвд.рф

По предыдущей информации, в Финляндии был задержан российский гражданин Ян Петровский, который является одним из лидеров группы "Русич". Эта организация находится под санкциями со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Сообщается, что "Русич" имеет связи с частной военной компанией бизнесмена Евгения Пригожина.