Марк Эспер, который занимал должность министра обороны США в администрации Дональда Трампа с 2019 по 2020 год, высказал мнение о геополитической обстановке. Согласно его словам, в XXI веке Китай представляет основную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов, тогда как Индия может стать важным стратегическим партнером.
Во время интервью на тайваньском телеканале TVBS Эспер подчеркнул, что необходимо развивать отношения с Индией и создать военно-политический альянс в регионе в ответ на растущее влияние Китая. Он также отметил роль QUAD — альянса, который включает Индию, Японию, Австралию и США, пишет ТАСС.
Эспер выразил обеспокоенность заявлениями Китая о претензиях на Южно-Китайское море и призвал объединить усилия между странами региона. Экс-министр обороны прибыл на Тайвань в составе делегации Атлантического совета, неправительственной американской организации. В ходе визита делегация встретилась с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, включая главу внешнеполитического ведомства Джозефа У и главу администрации Тайваня Цай Инвэня.
Тайвань сохраняет свою собственную администрацию с 1949 года, когда остатки Гоминьдана под руководством Чан Кайши перебежали на остров после поражения в гражданской войне на материковом Китае. Несмотря на это, Китай продолжает считать Тайвань частью своей территории.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.