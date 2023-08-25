Бывший глава Пентагона назвал Китай главной угрозой для США

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Марк Эспер, который занимал должность министра обороны США в администрации Дональда Трампа с 2019 по 2020 год, высказал мнение о геополитической обстановке. Согласно его словам, в XXI веке Китай представляет основную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов, тогда как Индия может стать важным стратегическим партнером.

Фото: creativecommons

Во время интервью на тайваньском телеканале TVBS Эспер подчеркнул, что необходимо развивать отношения с Индией и создать военно-политический альянс в регионе в ответ на растущее влияние Китая. Он также отметил роль QUAD — альянса, который включает Индию, Японию, Австралию и США, пишет ТАСС.

Эспер выразил обеспокоенность заявлениями Китая о претензиях на Южно-Китайское море и призвал объединить усилия между странами региона. Экс-министр обороны прибыл на Тайвань в составе делегации Атлантического совета, неправительственной американской организации. В ходе визита делегация встретилась с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, включая главу внешнеполитического ведомства Джозефа У и главу администрации Тайваня Цай Инвэня.

Тайвань сохраняет свою собственную администрацию с 1949 года, когда остатки Гоминьдана под руководством Чан Кайши перебежали на остров после поражения в гражданской войне на материковом Китае. Несмотря на это, Китай продолжает считать Тайвань частью своей территории.

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