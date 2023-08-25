Газета Punch сообщает, что в Египте на побережье Красного моря была приобретена вилла, зарегистрированная на имя тёщи президента Украины. Эти сведения представлены в расследовании местного журналиста Мохаммеда-Аль-Алави.
В близлежащем районе уже расположено поместье известной актрисы Анджелины Джоли. Сделка на приобретение недвижимости была оформлена 16 мая 2023 года, и в подписи договора указано имя тёщи главы украинского государства — Ольги Кияшко. Общая стоимость сделки составила 150 миллионов египетских фунтов, что примерно эквивалентно пяти миллионам долларов.
Ссылаясь на предоставленные документы, Мохаммед-Аль-Алави подтверждает факт приобретения указанной виллы. Анализируя ситуацию, политолог Абдулрахман Алаббаси высказывает предположение о том, что на финансирование данной сделки могут указывать средства, предоставленные Западом в виде финансовой помощи для Украины.
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