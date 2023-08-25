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Визовый режим между Белоруссией и ЮАР собираются упростить

1:35
Мир

Белоруссия и ЮАР исследуют возможность заключения договоров о упрощении визовых процедур и предотвращении двойного налогообложения. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Министерства иностранных дел Белоруссии, встреча между министром иностранных дел Сергеем Алейником из Белоруссии и министром международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор из ЮАР в Йоханнесбурге завершилась с обсуждением данных вопросов.

"В ходе обстоятельных переговоров стороны обсудили весь блок двусторонних вопросов. Отдельное внимание уделено реализации кооперационных проектов и развитию договорно-правовой базы. В числе рассматриваемых документов — договоры об избежании двойного налогообложения и об упрощении визового режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны достигли соглашения о проведении предстоящих межминистерских консультаций в Минске в ближайшее время.

Проанализировав серьезные вызовы в области продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются многие африканские страны из-за незаконных ограничений на поставки калийных удобрений, Наледи Пандор поделилась этой информацией. Обсуждение также охватило общую ситуацию на африканском континенте и в евразийском регионе. Учитывая председательство ЮАР в БРИКС, особое внимание было уделено итогам 15-го саммита этой организации и возможностям участия Республики Беларусь в её деятельности, как сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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