Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал угрозы главы ГУР Украины Кирилла Буданова по поводу скорой "сухопутной операции по захвату Крыма".
По словам представителя крымских властей, это заявление является информационным вбросом.
"Подобные заявления — информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь", — сказал Шонус, слова которого приводит РИА Новости.
Чиновник признался, что ему жаль простых украинских солдат, которых Киев отправляет на верную гибель, не считаясь с их жизнями и делая это в угоду западным кураторам.
Шонус призвал не воспринимать всерьёз подобные заявления.
Ранее Буданов, выступая на украинском ТВ, пообещал "скорое освобождение жителей Крыма" в ходе сухопутной военной операции.
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