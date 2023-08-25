Власти Крыма считают, что угрозы Буданова по "сухопутному захвату" полуострова — это вброс

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Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал угрозы главы ГУР Украины Кирилла Буданова по поводу скорой "сухопутной операции по захвату Крыма".

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

По словам представителя крымских властей, это заявление является информационным вбросом.

"Подобные заявления — информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь", — сказал Шонус, слова которого приводит РИА Новости.

Чиновник признался, что ему жаль простых украинских солдат, которых Киев отправляет на верную гибель, не считаясь с их жизнями и делая это в угоду западным кураторам.

Шонус призвал не воспринимать всерьёз подобные заявления.

Ранее Буданов, выступая на украинском ТВ, пообещал "скорое освобождение жителей Крыма" в ходе сухопутной военной операции.