Европа находит "все больше доказательств" вины Украины в подрыве "Северных потоков"

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Следы актов саботажа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", направленных в сторону Украины, являются наиболее убедительными. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, сообщает oilcapital.ru.

Фото: Wikipedia

По данным источников, расследование указывает на украинскую причастность к взрывам (стоит отметить, что речь не идет об официальных органах власти в Киеве). Ранее следователи обнаружили шифрованные письма организации аренды яхты "Андромеда", выявили некоего украинца, которого подозревают в устройстве взрывов на трубопроводах, а также выявили его партнершу и провели анализ ДНК у его ребенка для сопоставления с образцами, обнаруженными на яхте.

На борту яхты также были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Авторы статьи подчеркивают, что на данный момент не было обнаружено связей России с данными терактами.

Тем не менее, официальное расследование продолжается в немецкой прокуратуре, и на данный момент официальных комментариев не поступало. Расследование также ведут Швеция и Дания, так как саботаж был совершен в их морских пространствах. Ранее Швеция высказала готовность частично секретно вести расследование актов саботажа на "Северных потоках".

Тем не менее, вероятно, что в ближайшем будущем Украина будет вовлечена во многие неприятные события для европейской и американской сферы влияния. Следует отметить, что хотя Киев не мог бы осуществить этот саботаж самостоятельно, очевидно, что он получил поддержку от стран, обладающих опытом в области подводных взрывов.

Саботаж на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября 2022 года, что привело к полной остановке поставок газа из России в ФРГ по "Северному потоку". Второй газопровод так и остается не запущенным в эксплуатацию.