Глава МИД Турции прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским угроз со стороны России

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Глава МИД Турции Хакан Фидан приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Фото: "„Хаджибекташ, Турция“" by Михал Орела is licensed under CC BY 2.0.

Министр иностранных дел Турции совершил визит в Киев. Темами встречи с президентом Украины стали формула мира и угрозы, связанные с блокировкой РФ Черноморского зернового коридора после выхода России из зерновой сделки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не выражает намерений выполнять договорённости по зерновой сделке.