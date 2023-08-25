Глава МИД Турции Хакан Фидан приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
Министр иностранных дел Турции совершил визит в Киев. Темами встречи с президентом Украины стали формула мира и угрозы, связанные с блокировкой РФ Черноморского зернового коридора после выхода России из зерновой сделки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не выражает намерений выполнять договорённости по зерновой сделке.
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