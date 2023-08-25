Муж премьер-министра Эстонии заявил, что жена не знала о его связях с Россией

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Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик оправдался за свою предпринимательскую деятельность в России.

Фото: "Оля в Таллине, 2010-Эстония - panoramio - Oleg Yu.Novikov (22)" by Oleg Yu.Novikov is licensed under CC BY 3.0.

Супруг премьера Эстонии решил избавиться от своих акций в компании, которая занималась предоставлением транспортных услуг в России.

Он отметил, что продолжение работы в России компания считала правильным. Халлик принёс извинения жене за нанесённый ей репутационный ущерб. Он заверил, что супруга "не была в курсе его деятельности".

Фракция Центристской партии Эстании собиралась выдвинуть вотум недоверия Каллас из-за истории с российским бизнесом её мужа.

Ранее Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса супруга в РФ.