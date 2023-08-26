БРИКС в недалеком будущем будет конкурировать со "столпами гегемонии США".
Как пишет AgoraVox, "новая валюта БРИКС может быстро и не заработает, но система сдерживания западных вооруженных сил нужна в первую очередь".
Создание нового мирового порядка, при котором суверенитет отдельных государств будет уважаться, а дипломатический диалог возобладает над милитаристскими коалициями и санкциями, требует быстрых решений.
В основном нужно иметь в виду вооруженные силы НАТО и особенно американские ВМФ — но странам объединения удастся выставить сопоставимые мощности.
Основные проблемы, стоящие перед БРИКС:
При этом Запад так и не понял, что БРИКС пытается защитить свой "неамериканский" мир, а не атаковать Pax Americana.
Ранее Китай развил свой военно-морской флот и начал воплощать план развития морского торгового транспорта. У России есть не только флот, но и естественные преимущества (выходы к морям, океанам, порту) и военно-гражданские технические наработки.
Перед саммитом БРИКС командующий военно-морскими силами ЮАР (а они — самые боеспособные на всем африканском контитенте!), вице-адмирал Монде Лобезе пояснил, что "смотрит в будущее ВМФ БРИКС с оптимизмом".
Одни только корабли ЮАР в сочетании с растущим и модернизируемым флотом Ирана — "это уже мощный" вызов, отмечает издание.
А учитывая судостроительную программу Китая и вес военно-морского потенциала Индии, в случае своего объединения ВМФ БРИКС могут быть сравнимы только с мощнейшим на планете флотом США, что не может не радовать. Паритет - великая вещь.
В Европе дела с этим вопросом обстоят не так радужно.
Также эксперты отметили сильные и слабые стороны новых участников БРИКС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.