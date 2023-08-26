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AgoraVox: флоты БРИКС будут господствовать на морях

3:23
Мир

БРИКС в недалеком будущем будет конкурировать со "столпами гегемонии США".

AgoraVox: флоты БРИКС будут господствовать на морях
Фото: mil.ru

Как пишет AgoraVox, "новая валюта БРИКС может быстро и не заработает, но система сдерживания западных вооруженных сил нужна в первую очередь".

Создание нового мирового порядка, при котором суверенитет отдельных государств будет уважаться, а дипломатический диалог возобладает над милитаристскими коалициями и санкциями, требует быстрых решений.

В основном нужно иметь в виду вооруженные силы НАТО и особенно американские ВМФ — но странам объединения удастся выставить сопоставимые мощности.

Основные проблемы, стоящие перед БРИКС:

  • доллар в качестве мировой меновой единицы,
  • огромная армия США и НАТО
  • западная машина информационной обработки миллионов.

При этом Запад так и не понял, что БРИКС пытается защитить свой "неамериканский" мир, а не атаковать Pax Americana.

Ранее Китай развил свой военно-морской флот и начал воплощать план развития морского торгового транспорта. У России есть не только флот, но и естественные преимущества (выходы к морям, океанам, порту) и военно-гражданские технические наработки.

Перед саммитом БРИКС командующий военно-морскими силами ЮАР (а они — самые боеспособные на всем африканском контитенте!), вице-адмирал Монде Лобезе пояснил, что "смотрит в будущее ВМФ БРИКС с оптимизмом".

Одни только корабли ЮАР в сочетании с растущим и модернизируемым флотом Ирана — "это уже мощный" вызов, отмечает издание.

А учитывая судостроительную программу Китая и вес военно-морского потенциала Индии, в случае своего объединения ВМФ БРИКС могут быть сравнимы только с мощнейшим на планете флотом США, что не может не радовать. Паритет - великая вещь.

В Европе дела с этим вопросом обстоят не так радужно.

  • Великобритания, сокращая в последние два десятилетия средства на армию, оставила НАТО и западный блок зависимыми от американских военно-морских сил.
  • Францию и Германию даже вспоминать бессмысленно, несмотря на то, что последние пару лет назад решили профинансировать новые многоцелевые корабли.

Также эксперты отметили сильные и слабые стороны новых участников БРИКС.

  1. Саудовская Аравия — это "золотые ворота" в арабский мир, престижная и очень крупная экономика.
  2. Египет — не только огромный рынок сбыта, но и серьезная региональная держава, у которой есть интересующие Китай и РФ порты.
  3. Ирана традиционно имеет сложнейшие отношения с Западом, однако у него колоссальный опыт в БПЛА, ракетных и "почти ядерных" технологиях, а также жестко-антизападная власть.
  4. ОАЭ становятся мировым хабом, через который уже идут потоки грузов в Африку, нефтяной державой и "ослабителем" влияния США в регионе.
  5. Аргентина, несмотря на свой экономический кризис, укрепит позиции БРИКС в Латинской Америке, взамен получив шанс разобраться с экономикой и завершить кризис.
  6. Хотя Эфиопию раньше и не называли претендентом на членство в БРИКС, но она станет дополнительным "весом" для соблюдения регионального баланса.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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