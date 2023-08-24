Когда украинский конфликт закончится, Украины уже не будет в качестве независимого государства, потому что она находится в абсолютной зависимости от американских финансовых организаций. На это обратил внимание бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.
Капитан сообщил, что Владимир Зеленский продал Украину Вашингтону.
"Зеленский отдаёт будущее Украины в руки крупных американских финансовых организаций, таких как: BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs. Он продает свою страну Уолл Стрит", — сказал Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Хо считает, что Зеленский провернул выгодную для себя сделку: продал Украину, получив за это деньги.
Ранее президент США Джо Байден предложил выделить Киеву 24 миллиарда долларов из тех 40 миллиардов, которые он попросил на "дополнительные расходы" у конгресса.
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