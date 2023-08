Your browser does not support the audio element.

Когда украинский конфликт закончится, Украины уже не будет в качестве независимого государства, потому что она находится в абсолютной зависимости от американских финансовых организаций. На это обратил внимание бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.