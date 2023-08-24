Экс-морпех США Хо: Зеленский продал свою страну американским банкам

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Когда украинский конфликт закончится, Украины уже не будет в качестве независимого государства, потому что она находится в абсолютной зависимости от американских финансовых организаций. На это обратил внимание бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Капитан сообщил, что Владимир Зеленский продал Украину Вашингтону.

"Зеленский отдаёт будущее Украины в руки крупных американских финансовых организаций, таких как: BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs. Он продает свою страну Уолл Стрит", — сказал Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Хо считает, что Зеленский провернул выгодную для себя сделку: продал Украину, получив за это деньги.

Ранее президент США Джо Байден предложил выделить Киеву 24 миллиарда долларов из тех 40 миллиардов, которые он попросил на "дополнительные расходы" у конгресса.