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Politico: глава дипломатии ЕС оставляет за собой хаос

2:13
Мир

Деятельность главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, судя по всему, "впечталила" и западные СМИ. Издание Politico, например, полагает, что Боррель совершил несколько серьёзных дипломатических ошибок. В том числе и в общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Politico: глава дипломатии ЕС оставляет за собой хаос
Фото: by European Parliament is licensed under CC BY 2.0

"За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter", — цитирует публикацию РИА "Новости".

Анализируя деятельность Борреля, Politico именует его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".

В частности, ему припомнили публичное раскрытие прессе секретных планов о поставках истребителей Украине, которое возмутило его коллег в руководстве Евросоюза, публикацию конфиденциальных документов в соцсетях, а также расистские и сексистские заявления.

Ранее Боррель в одном из своих твитов назвал весь остальной мир за пределами ЕС "джунглями", за что потом извинялся. А однажды заявил — он доволен тем, что испанские футболистки учатся играть в футбол так же, как мужчины.

Также отмечается то, что он "безучастно стоял" со время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда от него ожидались более решительные действия.

Напомним, на днях верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что российская экономика является "карликом", а сама страна на сегодняшний день представляет из себя "бензоколонку с ядерным оружием".

В интервью El Pais он отметил, что экономика РФ слишком маленькая, если сравнивать ее с экономиками действующих настоящих игроков в геополитике.

"Опять отличился своей мудростью Боррель <…> Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", — прокомментировал его высказывание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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