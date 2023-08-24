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Ветеран СВО: Руководство РФ упустило великий шанс присоединить Украину

1:05
Мир

Денис Швагер, участник СВО на Украине и ветеран боевых действий, историк по образованию рассказал о своём видении конфликта на территории бывшего СССР между братскими республиками. По его мнению, Россия в 2014 году упустила шанс вернуть Украину в свою сферу влияния.

Ветеран СВО: Руководство РФ упустило великий шанс присоединить Украину
Фото: "File:Putin Renzi Poroshenko.jpeg" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Военный отметил, что конфликт стал результатом крупного исторического события — развала Советского Союза и был неизбежен. Но после Евромайдана Москва имела шанс на разрешение ситуации "малой кровью".

"Но руководство РФ упустило этот великий шанс, в надежде на мирное урегулирование конфликта в Минске. Вот и результат. Как говорит наш президент, нас "водили за нос" и "надули". Он, конечно, имеет в виду себя и свое окружение, разумеется. От нас с вами ничего не зависит", — заявил Швагер в интервью argumenti.ru.

По его мнению, Запад целенаправленно работал на военный сценарий после краха СССР.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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