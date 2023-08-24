Денис Швагер, участник СВО на Украине и ветеран боевых действий, историк по образованию рассказал о своём видении конфликта на территории бывшего СССР между братскими республиками. По его мнению, Россия в 2014 году упустила шанс вернуть Украину в свою сферу влияния.
Военный отметил, что конфликт стал результатом крупного исторического события — развала Советского Союза и был неизбежен. Но после Евромайдана Москва имела шанс на разрешение ситуации "малой кровью".
"Но руководство РФ упустило этот великий шанс, в надежде на мирное урегулирование конфликта в Минске. Вот и результат. Как говорит наш президент, нас "водили за нос" и "надули". Он, конечно, имеет в виду себя и свое окружение, разумеется. От нас с вами ничего не зависит", — заявил Швагер в интервью argumenti.ru.
По его мнению, Запад целенаправленно работал на военный сценарий после краха СССР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.