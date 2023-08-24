Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Лавров прокомментировал скандал с шоу Земфиры* в Казахстане: "Кукушка улетела"
Politico: глава дипломатии ЕС оставляет за собой хаос
Пять человек скончалось в Польше от загадочной болезни, пришедшей с Украины
В Новом Рижском театре пересмотрели зарплату 47-летней актрисе Чулпан Хаматовой
Татьяна Стрельцова: Любовь, удача летнего финала
Цены на топливо снова поползли вверх
Ветеран СВО: Руководство РФ упустило великий шанс присоединить Украину
Девушка Тимати Валентина Иванова пожаловалась на проблемы с кожей из-за солнца
Русские хакеры взломали радио в Харькове и поздравили украинцев с "праздником"

Премьером Латвии выдвинута женщина, засветившаяся в порноскандале

1:35
Мир

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич выдвинул на должность премьера страны нынешнюю министра благосостояния Эвику Силиню, которая имеет не совсем хорошую репутацию, сообщает EADaily.

Премьером Латвии выдвинута женщина, засветившаяся в порноскандале
Фото: By Saeima - Igaunijas, Latvijas, CC BY-SA 2.0

Социальные сети заполнились утверждениями о том, что Эвика Силиня "в прошлом участвовала в кастинге для порноактрис". Такие заявления стали настолько многочисленными, что даже политики вынуждены высказывать свои комментарии на этот счёт. Например, депутат Елгавской думы от "Русского союза Латвии" Андрей Пагор поделился своим мнением в телеграм-канале:

"История с порнозвездой, судя по всему, похожа на попытку конкурентов навредить. Конечно, это политическая игра. В латвийской политике подобные манипуляции — норма. А как на самом деле было, кто может утверждать".

Но даже без этого порноскандала у Эвики Силини достаточно туманное прошлое. Есть слухи о том, что она была связана с одним из самых скандальных персонажей 90-х — Янисом Кальвой, по кличке Клоп. Его судили несколько раз, в том числе за хулиганство и изнасилование. В 2000 году его нашли мёртвым в Рижской центральной тюрьме.

"Когда Эвика Силиня занимает пост премьер-министра, многие задаются вопросом, не пересеклись ли судьбы Яниса и Эвики. Но даже если это так, коллеги до сих пор высказывают положительные отзывы о Клопе", — пишет латвийская газета "Неутомимая утренняя весть".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Последние материалы
Продюсер Лавров прокомментировал скандал с шоу Земфиры* в Казахстане: "Кукушка улетела"
Politico: глава дипломатии ЕС оставляет за собой хаос
Пять человек скончалось в Польше от загадочной болезни, пришедшей с Украины
В Новом Рижском театре пересмотрели зарплату 47-летней актрисе Чулпан Хаматовой
Татьяна Стрельцова: Любовь, удача летнего финала
Цены на топливо снова поползли вверх
Ветеран СВО: Руководство РФ упустило великий шанс присоединить Украину
Абрикосовое масло: Уход за кожей и поддержка здоровья
Девушка Тимати Валентина Иванова пожаловалась на проблемы с кожей из-за солнца
Русские хакеры взломали радио в Харькове и поздравили украинцев с "праздником"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников