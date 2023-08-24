Премьером Латвии выдвинута женщина, засветившаяся в порноскандале

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевич выдвинул на должность премьера страны нынешнюю министра благосостояния Эвику Силиню, которая имеет не совсем хорошую репутацию, сообщает EADaily.

Фото: By Saeima - Igaunijas, Latvijas, CC BY-SA 2.0

Социальные сети заполнились утверждениями о том, что Эвика Силиня "в прошлом участвовала в кастинге для порноактрис". Такие заявления стали настолько многочисленными, что даже политики вынуждены высказывать свои комментарии на этот счёт. Например, депутат Елгавской думы от "Русского союза Латвии" Андрей Пагор поделился своим мнением в телеграм-канале:

"История с порнозвездой, судя по всему, похожа на попытку конкурентов навредить. Конечно, это политическая игра. В латвийской политике подобные манипуляции — норма. А как на самом деле было, кто может утверждать".

Но даже без этого порноскандала у Эвики Силини достаточно туманное прошлое. Есть слухи о том, что она была связана с одним из самых скандальных персонажей 90-х — Янисом Кальвой, по кличке Клоп. Его судили несколько раз, в том числе за хулиганство и изнасилование. В 2000 году его нашли мёртвым в Рижской центральной тюрьме.

"Когда Эвика Силиня занимает пост премьер-министра, многие задаются вопросом, не пересеклись ли судьбы Яниса и Эвики. Но даже если это так, коллеги до сих пор высказывают положительные отзывы о Клопе", — пишет латвийская газета "Неутомимая утренняя весть".