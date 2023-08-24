Пять человек скончалось в Польше от загадочной болезни, пришедшей с Украины

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На польско-украинской границе произошло ЧП. В городе Жешув пять сотрудников центра помощи украинским беженцам умерли от легионеллёзной инфекции, об этом сообщает EADaily.

Общее число госпитализированных в больницах Жешува из-за этой инфекции составило 76 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии, получая реанимационное лечение. Известно, что все жертвы были связаны с работой в центре помощи беженцам из Украины.

Легионеллёз, также известный как "болезнь легионеров", представляет собой вид пневмонии, сопровождающейся высокой температурой, общей интоксикацией, поражением лёгких и центральной нервной системы, а также расстройствами пищеварения.

Это название болезни связано с эпидемией, случившейся в 1976 году в Филадельфии, когда заболели сотни участников съезда Американского легиона — организации ветеранов Первой мировой войны. В тот раз заразившихся было 221 человек, из которых 34 погибли.

Очевидно, что источник этой бактериальной инфекции сейчас пришёл в Польшу с Украины. Мэр Жешува, Конрад Фийолек, обратился к горожанам:

"Мы понимаем, насколько серьезна ситуация, и отчёты о заболеваниях и смертях вызывают большую озабоченность. Но наши службы активно действуют и стараются контролировать положение. Самое важное — сохранять спокойствие. Мы работаем неустанно". Директор Жешувской санитарной инспекции, Яромир Шленчка, подчеркнул, что главная задача в настоящее время — найти и устранить источник инфекции. "Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее прервать цепочку заражения и сократить количество заразившихся", — отметил врач. Он также добавил, что на данный момент санитарно-эпидемиологическая служба не считает необходимым полностью прекращать подачу воды в водопроводной сети Жешува.