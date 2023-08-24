Обозреватель Хайфон: Зеленский будет вынужден согласиться на условия России

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Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на условия России, хочет он того или нет. Таким мнением поделился американский журналист Дэнни Хайфон.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Обозреватель подчеркнул, что у России в украинском конфликте наблюдается явное преимущество.

"Россия побеждает на поле боя, у нее есть множество возможностей и ресурсов вести военные действия, она не столкнулась с жесткой нехваткой оружия. Она успешно отразила украинское контрнаступление, оно фактически провалено", — сказал Хайфон на своём YouTube-канале.

Журналист уверен, что у России нет совершенно никакого резона соглашаться на условия Киева и Запада.

Между тем доверительных отношений со странами Запада у России нет с тех пор, как вскрылся их обман с Минскими соглашениями, добавил обозреватель.