Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на условия России, хочет он того или нет. Таким мнением поделился американский журналист Дэнни Хайфон.
Обозреватель подчеркнул, что у России в украинском конфликте наблюдается явное преимущество.
"Россия побеждает на поле боя, у нее есть множество возможностей и ресурсов вести военные действия, она не столкнулась с жесткой нехваткой оружия. Она успешно отразила украинское контрнаступление, оно фактически провалено", — сказал Хайфон на своём YouTube-канале.
Журналист уверен, что у России нет совершенно никакого резона соглашаться на условия Киева и Запада.
Между тем доверительных отношений со странами Запада у России нет с тех пор, как вскрылся их обман с Минскими соглашениями, добавил обозреватель.
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