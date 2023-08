Россия не наблюдает того, что Запад готов выполнить свою часть договорённостей по зерновой сделке, касающуюся российской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.