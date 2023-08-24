Лавров: Запад не демонстрирует готовности выполнить свою часть договорённостей по зерновой сделке

Россия не наблюдает того, что Запад готов выполнить свою часть договорённостей по зерновой сделке, касающуюся российской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Соответствующее заявление российский министр сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Пока мы таких признаков не видим", — сказал Лавров.

Лавров напомнил, что всё, что делает Запад — это предлагает России согласиться на предложения ООН и не аннулировать согласие на украинскую часть пакетных договоренностей. Только если Москва согласится на это, Запад готов "начать диалог" по поводу выполнения отдельных условий, таких, как подключение Россельхозбанка обратно к системе SWIFT.