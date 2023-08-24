АБР: В мире обнаружили всплеск нищеты

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Азиатский банк развития (АБР) сообщил, что около 70 миллионов человек в развивающихся странах Азии оказались за чертой бедности в 2022 году из-за совокупного воздействия пандемии COVID-19 и растущей стоимости жизни. АБР объяснил значительный рост бедности среди населения кризисами в области здравоохранения и растущими расходами на повседневную жизнь.

Фото: "Beggar" by kulmalukko is licensed under CC BY 2.0.

По данным АБР, в 2022 году примерно 155,2 миллиона человек (что составляет 3,9 процента от общей численности населения развивающихся азиатских стран) жили в условиях крайней нищеты. Это ознаменовало существенное увеличение по сравнению с предыдущими прогнозами аналитиков, которые прогнозировали цифры около 87,4 млн. Двойные проблемы, связанные с кризисами в области здравоохранения и доступности жилья, способствовали этому почти двукратному росту бедности.

Альберт Парк, главный экономист АБР, подчеркнул тревожную тенденцию: "Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19, но растущая стоимость жизни подрывает прогресс в искоренении бедности". Развивающиеся азиатские страны охватывают 46 экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, Австралию и Новую Зеландию. Порог крайней бедности включает лиц, живущих менее чем на 2,15 доллара в день.

Альберт Парк подчеркнул, что страны могли бы решить эту проблему, укрепляя свои системы социальной защиты и поощряя инвестиции и инновации для стимулирования занятости в регионе. Однако, несмотря на потенциальные экономические успехи в борьбе с бедностью, прогнозируется, что к 2030 году примерно 1,26 миллиарда человек (что эквивалентно 30,3 процентам населения региона) по-прежнему будут относиться к экономически уязвимым слоям населения.

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