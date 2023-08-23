Соскин: совет генералов Пентагона приведёт к уничтожению Россией ВСУ

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Генералы Пентагона посоветовали главнокомандующему Вооружённых сил Украины Валерию Залужному снять силы с Артёмовского фронта и бросить боевиков на Запорожский фронт, с чем главком ВСУ согласился.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Об этом в своём блоге на YouTube сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, прокомментировав сообщение СМИ Запада.

"Вот это кайф будет, Россия сразу всё уничтожит", — заявил Соскин, отметив, что в Вашингтоне сидят "еще те ребята".

Он напомнил, что уже брошенный в зону боевых действий стратегический резерв ВСУ — 82-я десантано-штурмовая бригада — получила серьёзные "пробоины".

Соскин уверен, что все неприятности на фронте у Киева из-за некомпетентности руководства страны. Валерия Залужного и главу Минобороны Украины Алексея Резникова он назвал "неспособными пиарщиками".