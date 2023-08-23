Генералы Пентагона посоветовали главнокомандующему Вооружённых сил Украины Валерию Залужному снять силы с Артёмовского фронта и бросить боевиков на Запорожский фронт, с чем главком ВСУ согласился.
Об этом в своём блоге на YouTube сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, прокомментировав сообщение СМИ Запада.
"Вот это кайф будет, Россия сразу всё уничтожит", — заявил Соскин, отметив, что в Вашингтоне сидят "еще те ребята".
Он напомнил, что уже брошенный в зону боевых действий стратегический резерв ВСУ — 82-я десантано-штурмовая бригада — получила серьёзные "пробоины".
Соскин уверен, что все неприятности на фронте у Киева из-за некомпетентности руководства страны. Валерия Залужного и главу Минобороны Украины Алексея Резникова он назвал "неспособными пиарщиками".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.