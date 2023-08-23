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Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении

2:04
Мир

Абхазия стремится к тесным и союзническим отношениям с Россией, однако в республике отсутствуют политические силы, высказывающие желание войти в состав России, сообщает EADaily.

Секретарь Совета безопасности Абхазии, Сергей Шамба, прокомментировал заявление заместителя главы Совета безопасности РФ, Дмитрия Медведева, о возможности присоединения Южной Осетии и Абхазии к России в случае дальнейшего обострения обстановки в Грузии.

"Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений, и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами", — заявил Шамба.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что России не интересно повторение войны августа 2008 года, однако если угрозы со стороны Грузии приобретут реальные очертания, Москва не станет медлить.

"Идея присоединения к России по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии. Она может быть реализована, если будут серьезные основания", — утверждает Медведев.

Однако не все жители Абхазии согласны с этой идеей. Президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия, Виталий Лабахуа, подчеркнул, что суверенитет для Абхазии остается приоритетом.

"Долгое нахождение Абхазии в составе Грузии фактически привело к геноциду значительной части населения и интеллигенции Абхазии. В настоящее время наша республика переживает процесс возрождения. Народ Абхазии нуждается в возможности национального и культурного восстановления. Это предполагает сохранение независимости и суверенитета. Хотя вхождение в состав России как субъекта может быть интересным и соответствовать пожеланиям абхазского народа, приоритетом остается сохранение суверенитета и независимости Абхазии", — подчеркнул Лабахуа в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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