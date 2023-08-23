Балицкий после общения с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО

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Российский лидер Владимир Путин ещё раз повторил свои слова о том, что РФ ещё ничего не начинала на Украине, а осенью в зоне СВО будут сюрпризы. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора с президентом.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий добавил, что общение с Путиным внушило ему большое доверие.

Врио главы Запорожской области подчеркнул, что Путин отлично себя чувствует, добавив, что президентом была одобрена программа развития региона на ближайшие 10 лет.