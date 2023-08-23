Си Цзиньпин попал в комичную ситуацию на саммите БРИКС: досталось помощнику китайского лидера

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Председатель КНР Си Цзиньпин лишился своего сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как перед лицом его помощника захлопнули дверь.

Фото: "Нурлан Нигматулин и Си Цзиньпин, 7 сентября 2013 г" by www.parlam.kz is licensed under CC BY 4.0.

В Сети распространилась видео, на котором глава Китая неспешно следует по красной дорожке в помещение для проведения саммита, вслед за ним бегом пытается прорваться помощник китайского лидера, однако охранник грубо отпихивает бежавшего и с усилием закрывает перед его лицом дверь.

Несмотря на развернувшуюся за спиной Си борьбу, глава КНР даже не обернулся на шум, продолжая невозмутимо шагать к цели.

Ранее политолог Сергей Марков нашёл логичное объяснение необычному поведению Владимира Путина во время саммита БРИКС.