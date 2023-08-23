Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский будет свергнут или убит из-за нежелания договариваться о мире

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По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, президент Украины Владимир Зеленский скоро столкнётся с государственным переворотом или будет убит, потому что он не настроен договариваться с Россией о мире.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Политолог напомнил, что киевские власти виноваты в том, что на Украине разразилась настоящая гуманитарная и демографическая катастрофа: из страны уже уехало 13 миллионов жителей, осталось 27 миллионов, а 400 тысяч военных навсегда остались на поле боя.

Джонсон рассказал, что в ходе Второй мировой войны погибло 472 тысячи человек, в то время как население США тогда составляло 150 миллионов человек. Аналитик подчеркнул, что потери Украины сейчас такие же, как тогда за четыре года войны у США, имевших в 7 раз больше населения.