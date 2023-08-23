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Зеленский признался, что ВСУ приходится очень сложно в ходе контрнаступления

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Мир

Украинским военным очень нелегко даётся продвижение вперёд в рамках контрнаступления, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский признался, что ВСУ приходится очень сложно в ходе контрнаступления
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам украинского лидера, главным препятствием для бойцов ВСУ являются минные поля на российской линии обороны.

"Мы видим, на каких направлениях идем вперёд. Но нам очень сложно, тысячи мин…", — написал Зеленский в Telegram-канале.

Президент Украины ещё раз отметил, что контрнаступление Киева идёт очень медленными темпами.

Ранее Зеленский уже отмечал, что контрнаступление ВСУ идёт "медленнее, чем хотелось бы".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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