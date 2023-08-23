Украинским военным очень нелегко даётся продвижение вперёд в рамках контрнаступления, сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, главным препятствием для бойцов ВСУ являются минные поля на российской линии обороны.
"Мы видим, на каких направлениях идем вперёд. Но нам очень сложно, тысячи мин…", — написал Зеленский в Telegram-канале.
Президент Украины ещё раз отметил, что контрнаступление Киева идёт очень медленными темпами.
Ранее Зеленский уже отмечал, что контрнаступление ВСУ идёт "медленнее, чем хотелось бы".
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.