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Суд Мичигана поддержал фермера, отказавшегося проводить однополые свадьбы в своем саду

2:20
Мир

22 августа федеральный суд вынес решение в пользу владельца яблоневого сада в Шарлотте, штат Мичиган, который был исключен с фермерского рынка Ист-Лансинг за отказ проводить однополые свадебные церемонии.

Федеральный окружной судья окружного суда США по Западному округу Мичигана Пол Льюис Мэлони заявил в решении, что "Решение города исключить Country Mill Farms из фермерского рынка Ист-Лансинга в 2017 году является бременем для религиозных убеждений истца". Мэлони далее отметил, что истцы были поставлены в положение, когда им пришлось выбирать между приверженностью своим религиозным убеждениям и получением государственного пособия, на которое они в противном случае имели право.

Альянс в защиту свободы (ADF), консервативная активистская группа, поддержавшая иск, поданный владельцем Country Mill Farms Стивом Теннесом, приветствовала решение суда. В заявлении ADF указывалось, что городские власти запретили Теннсу и его ферме участвовать в фермерском рынке после того, как он опубликовал в Facebook, что следует учению католической церкви о браке.

ADF утверждала, что Теннес был готов обслуживать всех покупателей на фермерском рынке, и подчеркивала, что его ферма находилась за чертой города Лансинг, что, по мнению организации, означало отсутствие юрисдикции у города.

Кейт Андерсон, старший юрисконсульт Альянса в защиту свободы, заявила, что Стив и его семейная компания Country Mill Farms рады обслуживать всех клиентов в качестве уважаемых продавцов на фермерском рынке Ист-Лансинга. Она выразила благодарность за то, что Теннес может продолжить свое давнее партнерство с городом и его жителями.

Важно отметить, что Южный центр по борьбе с бедностью назвал Альянс в защиту свободы экстремистской группой ненависти. ADF поддерживает такие позиции, как криминализация геев, выступает за санкционированную государством стерилизацию трансгендеров за рубежом и одобряет отказ в товарах и услугах геям на основании их сексуальной идентичности.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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