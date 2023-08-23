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Джеффри Сингер: на 327% выросло число смертей от передозировок в Миннесоте за пять лет

3:21
Мир

Известный американский врач Джеффри Сингер привёл данные, по которым в штате Миннесота число смертей от передозировок наркотиками стало больше за на 327%. Он говорит, что число таких передозировок, скорее всего, будет продолжать расти.

Доктор ссылается на анализ 2018 года выпускников Градуированной школы общественного здравоохранения Университета Питсбурга, который показывает, что уровень смертности от передозировок наркотиками в Соединенных Штатах имеет "экспоненциальную кривую роста", начавшуюся примерно в 1979 году, перед всплеском прописывания опиоидов в 1990-е годы.

Исследование показало, что "уровни смертности от передозировок могут продолжать идти по той же исторической траектории роста в течение многих лет".

Исследование анализировало почти 600 000 неумышленных передозировок за 38 лет и обнаружило, что большинство смерте лежат в основе передозировок, уносящих жизни 174 человек в день.

Например, Сингер объясняет, что героин стал популярным в 1980-х годах, за ним последовали кокаин, Викодин, оксикодон, а теперь героин, фентанил, ксилазин и нитазен — синтетический опиоид, по сообщениям, на 20% сильнее фентанила.

В 2022 году Агентство по борьбе с наркотиками сообщило, что около 23% порошка фентанила и 7% таблеток фентанила, изъятых в ходе арестов, содержали ксилазин.

Данные Управления по контролю и профилактике заболеваний США в 2021 году говорят о том, что число смертей от передозировок наркотиками в США достигло самого высокого уровня в истории — почти 108 000 человек. Из этих смертей более 75% связаны с синтетическим опиоидом.

Для снижения числа смертей от передозировок Сингер выступает за легализацию всех наркотиков, а также введение мер по снижению вреда с помощью центров по предотвращению передозировок, где другие готовы использовать налоксон, препарат для предотвращения опиоидных передозировок, вводимый инъекцией или назальным спреем.

"Пока мы продолжаем нынешнюю политику наркотической войны, число смертей от передозировок будет расти год за годом", — говорит Сингер.

19 мая губернатор Тим Вальц подписал закон, легализующий всю наркопараферналию, включая оборудование для наркотестирования.

Сингер говорит, что в 16 странах есть 147 правительственно санкционированных центров по предотвращению передозировок на 91 месте. В Швейцарии их 14, в Германии — 25, а в Канаде — 38, но в США их мало из-за запрета федерального закона на правительственно санкционированные центры по предотвращению передозировок.

На прошлой неделе частно финансируемый сайт безопасного потребления в Нью-Йорке под названием OnPointNYC сообщил, что за примерно год было предотвращено более 1000 передозировок.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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