В Мексике массово сжигают учебники

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В Мексике менее чем за неделю до начала нового учебного года некоторые штаты продолжают отказываться использовать новые бесплатные учебники, предлагаемые правительством, и даже сжигают их в знак протеста против их содержания, пишет telesur.

На юге страны некоторые коренные общины устроили костер, чтобы сжечь книги, поскольку считают их противоречащими их верованиям.Правительство мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора проявило уважение к тем, кто выступил против новых материалов, но осудило сжигание книг.

Мексиканский президент заявил по этому поводу:

"Человек должен иметь книги и беречь их, даже если это книги, в которых он не видит себя отраженным или не согласен с их содержанием."

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