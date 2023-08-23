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Египет объявил о новом месторождении нефти в Суэцком заливе

1:54
Мир

Известная энергетическая компания Cheiron объявила о новом открытии нефти в концессионной зоне Гейсум и Тавила Уэст в Суэцком заливе, что подтверждено Министерством нефти.

Операции в этом богатом нефтью регионе находятся под надзором совместного предприятия PetroGulf Egypt. Этот консорциум управляется от имени египетской General Petroleum Corporation, владеющей 50% акций, в дополнение к своим партнерам PICO Cheiron и KUFPEC, которые совместно владеют оставшимися 50% акций.

Эта значительная находка нефти была достигнута благодаря разведочной скважине GNN-11. Скважина успешно вскрыла впечатляющие 165 футов высококачественных вертикальных пластов нубийского песчаника, которые можно проследить до эпохи домиоцена.

Примечательно, что это первый случай обнаружения в этом регионе нубийского нефтеносного песчаника.

На месторождении Северный Гейсум, где было совершено открытие, в настоящее время добыча сырой нефти составляет около 23 000 баррелей в день, что значительно больше по сравнению с предыдущей добычей, составлявшей около 4000 баррелей в день до начала разработки месторождения.

Успешное бурение GNN-11 знаменует завершение четвертой скважины на текущем этапе разведки. В заявлении также подчеркивается возможность бурения трех дополнительных скважин на этом этапе.

Кроме того, у Cheiron и KUFPEC есть амбициозные планы в отношении концессионной зоны. Они готовы провести дальнейшее разведочное бурение и активизировать работы по разработке месторождения Северный Гейсум, демонстрируя свою приверженность максимальному использованию ресурсного потенциала этого богатого нефтью региона.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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