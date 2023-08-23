Береговая охрана США успешно спасла голландца, который на прошлой неделе оказался на необитаемом острове на Багамах.
Человек, личность которого не разглашается, оказался на мели на острове Кей-Сал, расположенном между Флоридой и Кубой, когда на его парусной лодке произошел механический сбой. Он пробыл там на мели три дня, прежде чем его спасли.
64-летний мужчина использовал сигнальные ракеты, чтобы подать сигнал о помощи экстренным службам, которые в ответ доставили предметы первой необходимости, такие как еда, вода и радио. Кроме того, он написал "SOS" на песке, чтобы привлечь внимание.
Ранее мы сообщали, что осенью 2022 года два гражданина России на лодке переплыли Баренцево море и высадились на Аляске.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.