WNP: в Польше два пьяных украинца разгромили хостел

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Два сильно пьяных беженца с Украины разгромили хостел в польском городе Гданьске. Согласно информации, мужчины вели себя агрессивно и даже кидались предметами в сотрудников отеля.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Украинским беженцам не понравилось, что их хотели выселить за агрессивное поведение, сообщили польские СМИ.

"Злоумышленники разбили стекло "Мерседеса", припаркованного перед общежитием, выбили окна в здании и проникли внутрь. Там они разрушили несколько дверей", — передаёт WNP.

Полицейские задержали мужчин. Им грозит до пяти лет лишения свободы за порчу имущества.