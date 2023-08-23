Два сильно пьяных беженца с Украины разгромили хостел в польском городе Гданьске. Согласно информации, мужчины вели себя агрессивно и даже кидались предметами в сотрудников отеля.
Украинским беженцам не понравилось, что их хотели выселить за агрессивное поведение, сообщили польские СМИ.
"Злоумышленники разбили стекло "Мерседеса", припаркованного перед общежитием, выбили окна в здании и проникли внутрь. Там они разрушили несколько дверей", — передаёт WNP.
Полицейские задержали мужчин. Им грозит до пяти лет лишения свободы за порчу имущества.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.