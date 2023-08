Your browser does not support the audio element.

Два сильно пьяных беженца с Украины разгромили хостел в польском городе Гданьске. Согласно информации, мужчины вели себя агрессивно и даже кидались предметами в сотрудников отеля.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.