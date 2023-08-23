Экс-советник Кучмы Соскин: Украине нужно остановиться до того, как Запад прекратит помогать

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Киевскому режиму необходимо урегулировать конфликт до того, как коллективный Запад прекратит помогать Украине, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, США уже близки к этому, и в Незалежной нужно "собрать каких-то умных людей".

Фото: "Военный парад в честь Дня Независимости Украины / Military parade in honor of the Independence Day of Ukraine" by spoilt.exile is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнул Соскин, на Западе уже идут разногласия о том, стоит ли продолжать поддерживать Украину в конфликте. Многие политики высказываются против, причём не только республиканцы, но и представители Демократической партии.

"США близки к прекращению финансирования Украины, — заявил Соскин в своём блоге на YouTube. — Моё мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Надо собирать каких-то умных людей на Украине, которые должны смотреть чуть дальше".

По мнению экс-советника Кучмы, вслед за Вашингтоном помогать откажутся Берлин, Лондон, и другие европейские страны.