Киевскому режиму необходимо урегулировать конфликт до того, как коллективный Запад прекратит помогать Украине, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, США уже близки к этому, и в Незалежной нужно "собрать каких-то умных людей".
Как подчеркнул Соскин, на Западе уже идут разногласия о том, стоит ли продолжать поддерживать Украину в конфликте. Многие политики высказываются против, причём не только республиканцы, но и представители Демократической партии.
"США близки к прекращению финансирования Украины, — заявил Соскин в своём блоге на YouTube. — Моё мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Надо собирать каких-то умных людей на Украине, которые должны смотреть чуть дальше".
По мнению экс-советника Кучмы, вслед за Вашингтоном помогать откажутся Берлин, Лондон, и другие европейские страны.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.