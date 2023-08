Your browser does not support the audio element.

Киевскому режиму необходимо урегулировать конфликт до того, как коллективный Запад прекратит помогать Украине, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, США уже близки к этому, и в Незалежной нужно "собрать каких-то умных людей".

Фото: "Военный парад в честь Дня Независимости Украины / Military parade in honor of the Independence Day of Ukraine" by spoilt.exile is licensed under CC BY-SA 2.0.