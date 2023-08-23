Forbes: уязвимость для бригады ВСУ — лёгкие машины для разминирования M1132 Stryker

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На вооружении последней резервной 82-ой бригады ВСУ стоят легкобронированные машины для разминирования M1132 Stryker, что стало слабостью боевиков, заявили аналитики.

Фото: "Военный парад в честь Дня Независимости Украины / Military parade in honor of the Independence Day of Ukraine" by spoilt.exile is licensed under CC BY-SA 2.0.

По их мнению, эти машины не предназначены для тяжёлых миссий по разминированию, так как являются лёгкой мишенью даже для крупнокалиберных пулемётов.

"Американская фирма GDLS разработала Stryker для транспортировки по воздуху. Это делает её уязвимой для мин, артиллерийских осколков, противотанковых ракет и даже крупнокалиберных пулемётов", — заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, только на этой неделе ВСУ "списали" два авто из резервных 20, которые украинцы берегли до последнего.