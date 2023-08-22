Датский режиссёр Ларс фон Триер навлёк на себя гнев украинцев заявлением о том, что жизни русских тоже имеют ценность.
Знаменитый режиссёр высказался о намерениях Дании поставить на Украину истребители F-16.
Кинодеятель упрекнул премьер-министра Дании Метте Фредериксен в том, что она улыбалась, заявляя о намерениях передать истребители ВСУ. Режиссёр назвал военные самолёты машинами для убийств.
"Кстати: Господину Зеленскому и господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен...: "Жизни русских тоже важны!" С наилучшими пожеланиями, Ларс", — написал режиссёр "Догвилля" в своём микроблоге.
Данное заявление вызвало негодование в украинских пабликах.
Ранее Алексей Арестович* рассказал, каким образом переданные Украине самолёты F-16 помогут ВСУ изменить характер боевых действий.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Американский наёмник пообещал отцу рассказать о миссии ВСУ, как только вернётся с задания.