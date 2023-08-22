Иран представил новый боевой беспилотник

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На недавней выставке в области оборонной промышленности Ирана, состоявшейся при личном участии президента Эбрахима Раиси, был представлен новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mohajer 10. С выдающимися характеристиками и дальностью полета в 2000 км, этот аппарат обещает изменить облик военной авиации.

Продолжительность Полета и Высота Полета

Mohajer 10 обладает уникальной способностью проводить продолжительные миссии. Его максимальная продолжительность полета составляет целых 24 часа, что позволяет ему эффективно выполнять долгосрочные задачи. Впечатляющая высота полета до 7 км дает ему возможность опережать ожидания и охватывать большие территории.

Скорость и Вооружение

Скорость — это одно из ключевых преимуществ Mohajer 10. Способность развивать скорость до 210 км/ч позволяет ему быстро перемещаться по воздушному пространству и достигать заданных точек назначения. Беспилотник способен нести разнообразное вооружение, включая боеприпасы и бомбы различных типов. Это делает его универсальным инструментом как для разведки, так и для нанесения ударов по потенциальным угрозам.

Топливо и Грузоподъемность

Впечатляющие технические характеристики Mohajer 10 не ограничиваются только полетными характеристиками. С максимальным запасом топлива в 450 литров и грузоподъемностью до 300 кг, этот беспилотник способен выполнять множество задач, требующих перевозки грузов и оборудования на большие расстояния.

Продвинутые Технологии

Новейший БПЛА Mohajer 10 оснащен передовыми технологиями, которые значительно расширяют его функциональность. Он оборудован средствами разведки, позволяя получать ценную информацию на вражеской территории. Кроме того, на борту установлена система радиоэлектронной борьбы, которая способствует поддержанию контроля над электронным пространством.