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ООН создает цифровую армию для борьбы с онлайн-дезинформацией

2:15
Мир

Организация Объединенных Наций (ООН) усиливает свою роль в качестве важного мирового защитника в борьбе с "онлайн-дезинформацией" и усиливает надзор к предполагаемой серьезной угрозе, которую представляет это новое явление.

ООН создает цифровую армию для борьбы с онлайн-дезинформацией
Фото: "Switzerland-02521 - United Nations Office" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Таким образом, ООН добавляют еще одну задачу к обязанностям, которые финансируют государства-члены, выполняя свои задачи, предназначенные для оказания помощи людям и странам, пострадавшим от войны и других бедствий.

Теперь они также "создают цифровую армию".

И согласно статье на сайте ООН, "дезинформация" рассматривается мировой организацией в чрезвычайно тревожных терминах как "смертоносная" и представляющая сущностную угрозу для таких основных структур современных обществ, как демократические институты и фундаментальные права человека в целом.

Конечно, мы слышали это раньше, например, от администрации Байдена в отношении вакцин/пандемии Covid, но одинаковая формулировка может быть совпадением, а может и нет.

Для обоснования такого значительного изменения политики и фокуса от традиционных операций и целей ООН статья ООН говорит не только о таких вещах, как подрыв усилий по предотвращению эпидемий, защита научных истин и фактов.

Для поддержки аргументации утверждается, что сама миротворческая деятельность, а также безопасность и жизни миротворцев также становятся жертвами "масштабной дезинформации".

Решения ООН: эффективное тестирование "проактивных" подходов к определенной проблеме и выполнение этого в нескольких разорванных войной африканских странах.

Кажется, что во главе стоит миссия ООН в Демократической Республике Конго, известная как MONUSCO (франкоязычное аббревиатура).

Затем есть нечто под названием ООН Verified, которая предлагает бесплатный курс, который должен "обучать" людей в этих физически опасных местах, как защищать себя от онлайн-дезинформации. Этот электив расширяется на несколько основных тем, включая способы распознавания "дезинформации", и ООН также расскажет вам, почему она распространяется.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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