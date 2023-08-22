Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Восемь признаков, указывающих на слабую иммунную систему
Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования
В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Иран представил новый боевой беспилотник

Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США

3:49
Мир

Недокументированные действия Украины с использованием кассетных бомб США вызвали беспокойство

Украинский военный чиновник рассказал The Washington Post что украинские силы не документируют, где они используют предоставленные США кассетные бомбы в Украине, несмотря на заверения, которые, по словам администрации Байдена, она получила. Чиновник, который называл себя только по имени Станислав, подробно рассказал об использовании Украиной кассетных бомб, которые разбрасывают мелкие суббоеприпасы на больших площадях и чрезвычайно опасны для гражданского населения.

Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США
Фото: U.S. Army, original print located at Rocky Mountain Arsenal

В отчете говорится:

"Приветствуя решение США отправить боеприпасы, Министерство обороны Украины заявило, что Киев будет вести "строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет использовано". Но когда его спросили о том, как работает процесс документирования, Станислав предположил, что такового не было."

Документация использования оружия

Официальное заявление Министерства обороны Украины гласило, что Киев будет строго фиксировать применение этих боеприпасов и места их применения. Однако, вопрос о механизме документирования остался без ответа. Офицер по взаимодействию с общественностью подтвердил, что артиллерийские бригады украинских войск регистрируют тип боеприпасов и направление их выстрела после каждого использования американских гаубиц M109. Тем не менее, комментарии Станислава, члена 14-й механизированной бригады Украины и члена экипажа, выполняющего атаки с использованием кассетных бомб из M109, свидетельствуют об обратном.

Опасность для мирных жителей и необходимость документации

Кассетные бомбы представляют серьезную угрозу для мирных жителей, так как множество боеприпасов не взрываются при ударе и могут быть обнаружены спустя много лет. Ведение документации о местах применения кассетных бомб сделало бы процесс очистки в будущем более эффективным. Однако сложно отследить места их применения из-за разброса боеприпасов по такой большой площади.

История поставок и проблемы

В докладе The Washington Post отмечается, что США предоставили Украине устаревшие кассетные боеприпасы, известные как боеприпасы двойного назначения улучшенной конструкции (DPICM), производство которых прекратилось в 1990-х годах. По оценкам The New York Times, вероятность того, что поставленный Украине снаряд (DPICM) не сдетонирует, составляет около 14%.

Из-за высокой вероятности того, что снаряд может не взорваться, Байден вынужден был обойти американский закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных бомб с вероятностью невзрыва более 1%.

Байден использовал неявное положение Закона о внешней помощи, позволяющее США предоставлять оружие независимо от экспортных контролей, если президент определит, что это важный национальный интерес.

Мировое недовольство и беспокойство

В начале прошлого месяца США начали поставки кассетных боеприпасов Украине для использования против России. Этот шаг вызвал критику со стороны различных групп и более чем 120 стран, запретивших применение контроверзных оружейных систем из-за долгосрочных рисков для жизни мирных граждан.

Запрет на кассетные бомбы и позиции стран

Из-за их неселективной природы, кассетные бомбы запрещены более чем 100 странами. Однако США, Украина и Россия не являются сторонниками Договора о кассетных боеприпасах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"

Американский наёмник пообещал отцу рассказать о миссии ВСУ, как только вернётся с задания.

DM: наёмник ВСУ из США пообещал рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять", но погиб
Генерал Сергей Суровикин снят с должности командующего ВКС России
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Последние материалы
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США
Иран представил новый боевой беспилотник
ООН создает цифровую армию для борьбы с онлайн-дезинформацией
Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики РФ
Гепрокуратура; У бывшего замглавы Сочи изъяли активы на 192 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников