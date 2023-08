Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США

Недокументированные действия Украины с использованием кассетных бомб США вызвали беспокойство

Украинский военный чиновник рассказал The Washington Post что украинские силы не документируют, где они используют предоставленные США кассетные бомбы в Украине, несмотря на заверения, которые, по словам администрации Байдена, она получила. Чиновник, который называл себя только по имени Станислав, подробно рассказал об использовании Украиной кассетных бомб, которые разбрасывают мелкие суббоеприпасы на больших площадях и чрезвычайно опасны для гражданского населения.

В отчете говорится:

"Приветствуя решение США отправить боеприпасы, Министерство обороны Украины заявило, что Киев будет вести "строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет использовано". Но когда его спросили о том, как работает процесс документирования, Станислав предположил, что такового не было."

Документация использования оружия

Официальное заявление Министерства обороны Украины гласило, что Киев будет строго фиксировать применение этих боеприпасов и места их применения. Однако, вопрос о механизме документирования остался без ответа. Офицер по взаимодействию с общественностью подтвердил, что артиллерийские бригады украинских войск регистрируют тип боеприпасов и направление их выстрела после каждого использования американских гаубиц M109. Тем не менее, комментарии Станислава, члена 14-й механизированной бригады Украины и члена экипажа, выполняющего атаки с использованием кассетных бомб из M109, свидетельствуют об обратном.

Опасность для мирных жителей и необходимость документации

Кассетные бомбы представляют серьезную угрозу для мирных жителей, так как множество боеприпасов не взрываются при ударе и могут быть обнаружены спустя много лет. Ведение документации о местах применения кассетных бомб сделало бы процесс очистки в будущем более эффективным. Однако сложно отследить места их применения из-за разброса боеприпасов по такой большой площади.

История поставок и проблемы

В докладе The Washington Post отмечается, что США предоставили Украине устаревшие кассетные боеприпасы, известные как боеприпасы двойного назначения улучшенной конструкции (DPICM), производство которых прекратилось в 1990-х годах. По оценкам The New York Times, вероятность того, что поставленный Украине снаряд (DPICM) не сдетонирует, составляет около 14%.

Из-за высокой вероятности того, что снаряд может не взорваться, Байден вынужден был обойти американский закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных бомб с вероятностью невзрыва более 1%.

Байден использовал неявное положение Закона о внешней помощи, позволяющее США предоставлять оружие независимо от экспортных контролей, если президент определит, что это важный национальный интерес.

Мировое недовольство и беспокойство

В начале прошлого месяца США начали поставки кассетных боеприпасов Украине для использования против России. Этот шаг вызвал критику со стороны различных групп и более чем 120 стран, запретивших применение контроверзных оружейных систем из-за долгосрочных рисков для жизни мирных граждан.

Запрет на кассетные бомбы и позиции стран

Из-за их неселективной природы, кассетные бомбы запрещены более чем 100 странами. Однако США, Украина и Россия не являются сторонниками Договора о кассетных боеприпасах.

