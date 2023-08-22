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Политолог оценил запрет Киева на посещение линии фронта журналистами: классическая схема

2:24
Мир

Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с Pravda.Ru оценил запрет Киева на посещение линии фронта для иностранных и украинских журналистов.

Политолог оценил запрет Киева на посещение линии фронта журналистами: классическая схема
Фото: newsweek.com

Эксперт рассказал, что существуют два разных подхода к освещению подобного конфликта.

"Первый подход - традиционный. Это минимальный допуск журналистов к ситуации, жёсткое цензурирование всех исходящих сообщений, целенаправленное создание пропагандистских материалов, текстовых, видео, аудио, фото, ограниченная работа в информационном пространстве, так, чтобы государственная сторона одного из участников конфликта точно знала, что выходит, как выходит, только через её руки, с тремя подписями, десятью печатями и никак по-другому", - рассказал Солонников.

Политолог отметил, что это классическая схема работы в подобных ситуациях, которая действительно оправдана в течение многих прецедентов и многих лет.

Эксперт напомнил, что была другая, прямо противоположная идея с максимальным допуском журналистов в зону боевых действий, с массовой съёмкой живых репортажей, с огромным количеством контента, в том числе и непрофессионального, со съёмкой всех подряд с места событий, для создания картинки. 

И хоть в какой-то момент второй подход работал, он был признан неудачным, отметил Солонников. Стало ясно, что эта схема не работает после того, как немодерируемая картинка перестала удовлетворять потребностям заказчика.

Поэтому вполне логично, что Киев решил вернуться к классической схеме. Эксперт считает такой шаг вполне логичным.

"На мой взгляд, действительно бесконтрольная работа любых носителей информации, субъектов, продуцирующих информацию, в подобной ситуации крайне проблематичны, потому что они и сдают секретную информацию, и раскрывают какие-то данные, в том числе те материалы, которые неадекватно, с точки зрения заказчика, показывают реальность", - добавил Солонников.

Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских силовых ведомствах подтвердило, что Киев закрыл иностранным и местным журналистам доступ на фронт из-за контрнаступления, идущего не по плану.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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