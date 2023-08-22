Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как Украина хочет использовать крылатые ракеты JASSM, которые надеется получить от США.
По мнению аналитика, основная цель, которую ставит Киев, — взять Крым и Донецк в огненную блокаду с помощью высокоточного оружия. И прервать таким образом поставки продуктов питания, вооружений, личного состава, вывоз раненых.
Киевский режим хочет создать ситуацию, приравненную к полной блокаде, и за счёт недовольства людей вынудить руководство этих регионов России запросить передачу их Украине. План, построенный на геноциде и мучениях обычных граждан, заключил Кнутов в беседе с Общественной Службой Новостей.
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