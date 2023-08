Your browser does not support the audio element.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить зерновую сделку, если обязательства перед ней со стороны других участников будут на самом деле выполнены. Об этом президент РФ сообщил в ходе делового форума БРИКС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.