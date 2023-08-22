Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить зерновую сделку, если обязательства перед ней со стороны других участников будут на самом деле выполнены. Об этом президент РФ сообщил в ходе делового форума БРИКС.
Путин подчеркнул, что до настоящего момента Запад так и не выполнил свои обязательства, касающиеся снятия санкций с вывоза на мировые рынки российского зерна и удобрений.
Президент напомнил, что Запад сделал вид, что этих обязательств у него нет, не позволяя России вывозить заблокированные в портах ЕС минеральные удобрения в рамках гуманитарной акции. Путин обратил внимание, что безвозмездный вывоз товаров в принципе не должен облагаться санкциями.
Президент напомнил, что Россия готова вновь стать участником зернового соглашения, но если остальные стороны выполнят то, что ей обещали, и не на словах, а на деле.
"С учётом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", — заявил Путин.
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