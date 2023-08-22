США проводит военные учения у Курильских островов

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США, Япония и Канада провели учения под названием Noble CHINOOK недалеко от территориальных вод России, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на информацию от японских Сил Самообороны.

Фото: "Ensco Ds3 & Ds5 & State of Maine( USA Training Ship) @ Santa Cruz De Tenerife" by Rab . is licensed under CC BY 2.0.

По данным японского Министерства обороны, место проведения военно-морских маневров располагалось к востоку от Курильских островов и южнее острова Хонсю. Основной целью учений являлось достижение боевой согласованности между Военно-морскими силами трех стран, включая тренировку поражения надводных учебных мишеней.

Со стороны США в учениях участвовал эсминец типа "Арли Берк", Япония предоставила вертолетоносец "Хюга", а Канада внесла вклад с двумя фрегатами типа "Галифакс" и судном снабжения "MV Asterix".

Ранее Япония перехватила российские военные самолеты своими истребителями в ответ на нарушение воздушного пространства. В Японском и Восточно-Китайском морях наблюдалась активность российских разведывательных самолетов Ил-38. Эти инциденты произошли вскоре после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в этом регионе.

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