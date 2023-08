США проводит военные учения у Курильских островов

Your browser does not support the audio element.

США, Япония и Канада провели учения под названием Noble CHINOOK недалеко от территориальных вод России, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на информацию от японских Сил Самообороны.

Фото: "Ensco Ds3 & Ds5 & State of Maine( USA Training Ship) @ Santa Cruz De Tenerife" by Rab . is licensed under CC BY 2.0.