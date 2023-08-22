Байден заснул на церемонии прощания с погибшими на Гавайях

1:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден, возможно, задремал во время церемонии, посвященной памяти американцев, погибших в результате пожаров на острове Мауи. Об этом сообщил журналист телеканала и политический аналитик Шон Хэннити. В своем посте Хэннити опубликовал видеозапись церемонии, на которой видно, что глава американского государства некоторое время сидит с опущенной головой, похоже, заснув.

Фото: "Joe Biden" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"По всей видимости, Байден задремал во время церемонии на Гавайях, посвященной памяти сотен американцев, погибших в огне", — прокомментировал журналист видеозапись.

Ранее телеканал CBS донес о том, что Джо Байден вместе с супругой, первой леди Джилл Байден, после своего визита на Мауи отправился на озеро Тахо в штате Невада, где они "планируют провести несколько дней отдыха".

Лесные пожары начались на острове Мауи 9 августа и быстро распространились из-за сильного ветра, затронув туристический городок Лахайна, который в итоге полностью уничтожен огнем. Эти лесные пожары на Гавайях унесли жизни 114 человек, а еще 850 человек числятся пропавшими без вести. Около 4,5 тысяч человек остались без жилья. Эти пожары стали самыми смертоносными в США за последнее столетие, и ущерб оценивается губернатором штата в 6 миллиардов долларов.

Местные жители Мауи неоднократно высказывали недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны администрации Байдена. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, республиканка из штата Джорджия, ранее отмечала, что администрация в Вашингтоне выделяет большие средства на военную помощь Украине, но упускает из виду необходимость поддержки на Гавайях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.