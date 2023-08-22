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В МИД Чехии высказались о возможных территориальных уступках Украины

1:34
Мир

Мир на Украине за счет уступок Киевом территории не сработает. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

В МИД Чехии высказались о возможных территориальных уступках Украины
Фото: https://www.flickr.com/photos/pirati/50136537887/, CC BY-SA 2.0

По словам Липавского, в долгосрочной перспективе Украина не может обойтись без военных поставок и другой помощи со стороны Запада, и возникает вопрос о целесообразности достижения мира с Россией за счет уступок в сфере территории, предлагаемых украинской стороной, сообщает EADaily.

"Однако купленный таким путем мир не сработает и будет опасен для будущего Европы в целом. Россия и другие тоталитарные страны не должны привыкать к тому, что государственные границы можно менять силой. Это приведет к новым войнам на континенте", — заявил он.

Липавский утверждает, что России на самом деле не интересны ни Крым, ни восточная или южная Украина. Конфликт на Украине, по его мнению, обусловлен страхом России перед распространением свободы слова и свободных выборов.

"Наша единственная защита от него — активная поддержка Украины и принятие страны в НАТО и ЕС. Россия не позволяет себе нападать на более сильных", — считает Липавский.

Следует напомнить, что с февраля 2022 года Россия проводит военные действия на Украине. Официальный Чехия осуждает действия России и поддерживает Украину. Кроме того, чешские власти являются одними из главных инициаторов противостояния России в рамках Европейского союза.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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