Американские истребители четвертого поколения F-16, которые Запад в лице Нидерландов и Дании собирается передать Киеву, будут уничтожены российскими системами ПВО. В этом уверен офицер армии США Дэниел Дэвис.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.