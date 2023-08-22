Американские истребители четвертого поколения F-16, которые Запад в лице Нидерландов и Дании собирается передать Киеву, будут уничтожены российскими системами ПВО. В этом уверен офицер армии США Дэниел Дэвис.
"Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400”, — сказал Дэвис в статье для 19FortyFive.
Помимо этого офицер отметил, что российские Су-35 превосходят F-16 в небе. Дэвис подтвердил высокую надёжность истребителей F-16, однако он считает, что всю свою эффективность эти самолёты могут показать только при поддержке сети ПВО.
Кроме того, для эксплуатации F-16 необходима масштабная инфраструктура и дорогостоящее обслуживание, напомнил офицер. Помимо этого, обещанное число этих истребителей едва ли сможет изменить ситуацию для Киева, у которого нет необходимого числа пилотов для управления истребителями.
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