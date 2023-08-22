WSJ: украинский военный уверен, что Киеву не стоило начинать контрнаступление

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Российская армия превосходит украинскую по всем пунктам, поэтому начало контрнаступления было ошибкой Киева. Об этом заявил полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Фото: newsweek.com

Военный уверен, что Киеву вообще не стоило начинать контрнаступление, потому что для благоприятного исхода нужно значительно превышать силы противоположной стороны.

"Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — отметил Грабский.

Военный добавил, что в настоящий момент у ВСУ остро не хватает нормального вооружения и артиллерийских боеприпасов.