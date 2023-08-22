Российская армия превосходит украинскую по всем пунктам, поэтому начало контрнаступления было ошибкой Киева. Об этом заявил полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский, слова которого приводит The Wall Street Journal.
Военный уверен, что Киеву вообще не стоило начинать контрнаступление, потому что для благоприятного исхода нужно значительно превышать силы противоположной стороны.
"Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — отметил Грабский.
Военный добавил, что в настоящий момент у ВСУ остро не хватает нормального вооружения и артиллерийских боеприпасов.
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