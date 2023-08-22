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Temps: украинские военные ничему не научились во время обучения в западных странах

0:59
Мир

По мнению офицера ВСУ, обучение на западных базах ничего не дало украинским военным. Своим мнением военнослужащий поделился в разговоре со швейцарским изданием Temps.

Temps: украинские военные ничему не научились во время обучения в западных странах
Фото: Кадр из видео

Авторы уточнили, что курс обучения собеседника издания длился три недели.

"В Польше мы мало чему научились", — заверил офицер.

По словам бойца, опыт западных инструкторов ему показался любопытным. Однако эффективным это обучение точно не было, уверен военный. Он считает, что обязан своему опыту исключительно участию в текущих боевых действиях.

"После полутора лет войны я знаю больше, чем все европейские инструкторы", — добавил офицер.

Авторы напомнили, что для ускорения темпов наступления украинское командование задействует свои элитные резервы, состоящие из бойцов, прошедших обучение в Великобритании, Польше и Германии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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